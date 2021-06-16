Журналисты устроили давку на встрече Путина и Байдена

Журналисты устроили колоссальную свалку на входе внутрь виллы Ла Гранж перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает zakon.kz.

Попасть внутрь смогли лишь несколько корреспондентов. Об этом рассказала в эфире телеканала CNN его корреспондент Кэйтлен Коллинз.

Когда охрана разрешила проходить в комнату, каждый из представителей СМИ попытался занять лучшее место. Особенно актуально это было для фотографов, которые не хотели уступать репортерам.

Журналисты не смогли определиться, кто первым зайдет на виллу. Они пытались прорваться в помещение, медленно продвигаясь вперед, притом даже тогда, когда лидеры двух стран уже сели в кресла, чтобы начать беседу.

Давка продолжалась около четверти часа. Представителей СМИ пришлось успокаивать охранникам, которые прежде изо всех сил просили прессу вести себя потише.

Телеканал "Россия-24" привел свою версию событий. По его информации, американские журналисты в погоне за лучшими местами попытались пройти в дверь, через которую прессу пускать не предполагалось, и сами создали этот хаос.

В эти минуты в Женеве на вилле Ла-Гранж проходит саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Перед началом мероприятия российский лидер поблагодарил главу США за инициативу провести встречу.

Ранее президенты России и США сфотографировались на крыльце виллы вместе с главой Швейцарии Ги Пармеленом, а также пожали друг другу руки и прошли внутрь здания.