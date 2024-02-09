Байден накричал на журналиста из-за вопроса о возрасте
Как сообщает The Telegraph, американский президент Джо Байден провел в Белом доме пресс-конференцию, на которой резко высказался об оценке его возраста и ментального состояния журналистами.
Пресс-конференция была посвящена отчету Министерства юстиции США об утечке секретных документов, к которой может быть причастен Байден. Американский президент эмоционально отреагировал на ту часть отчета, в которой Минюст поставил под сомнение его способность "помнить ключевые события и факты". Он обрушился с критикой на прокурора, который в отчете отметил, что Байден не смог вспомнить даже дату смерти собственного сына.
"Как, черт возьми, он посмел поднять этот вопрос? Честно сказать, когда мне задали этот вопрос, я подумал: "Это не ваше чертово дело", – заявил Байден.
Джо Байден также заявил, что у Министерства юстиции нет веских доказательств его причастности к утечке засекреченных документов, и обвинил в оплошности сотрудников своей администрации.
На пресс-конференции президент США агрессивно реагировал на вопросы журналистов о его возрасте и состоянии памяти, на которое обратили внимание в отчете Минюста.
"Моя память не... моя память в порядке. Моя память... Поглядите, чего я достиг с того момента, как стал президентом", – сбивчиво высказался Джо Байден.
Под конец пресс-конференции президент США вступил в перепалку на повышенных тонах с журналистом, который указал, что преклонный возраст главы государства беспокоит избирателей.
"Это ваше суждение, ваше суждение! Это не суждение всей прессы!" – крикнул Байден.
На вопрос о том, почему он считает себя способным исполнять обязанности президента в будущем, Джо Байден также ответил достаточно резко.
"Потому что я наиболее квалифицированный человек в этой стране для того, чтобы быть президентом Соединенных Штатов и закончить то, что я начал". Джо Байден
После этого американский президент вновь заявил журналистам, что не распространял засекреченные документы.
Ранее Джо Байден оговорился, назвав своего давнего оппонента Дональда Трампа действующим президентом США.