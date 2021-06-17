На рынках Актобе продаются опасные арбузы

На рынках Актобе появились опасные арбузы. Специалисты взяли пробы и выяснили, что количество нитратов в них зашкаливает, сообщает zakon.kz.

Съев такой арбуз, можно получить сильное отравление, предупреждают специалисты, передает КТК.

По словам администратора коммунального рынка города Актобе, проба с первых партий показала превышение нитратов почти в три раза.

На оптовом рынке, где закупаются все предприниматели города, можно найти арбузы различных сортов. Из Шымкента и Узбекистана. Спрос растет каждый день. Арбузы сейчас – самый ходовой товар.

Продавцы утверждают, с утра они успевают продавать сразу несколько тонн. Самое интересное, что и на коммунальном, и на оптовом рынках фактически продают один и тот же товар. Арбузы, признаются торговцы, тоже одинакового завоза. Но оптовики уверяют: никакой опасности для потребителя нет. Говорят, готовы головой ответить за каждую ягоду.

У нас же проверяют товар. Здесь лаборатория есть. Только после того, как мы получаем результаты проб, арбузы допускают к продаже. Да и сами едим, и ничего. продавец Атыргуль Ахабаева

Горожане, глядя на тонны сахарной ягоды, тоже не в силах удержаться. Несмотря на то, что сезоном арбузов принято считать август, актюбинцы готовы рисковать здоровьем.





Объясняю вот молодому человеку, внуку, что вообще-то рановато еще. Но уперся вот: "Угости, пожалуйста, меня арбузом". А так себе бы я еще не взял. Рано еще. Валерий Петров

Санврачи говорят, с жалобами на отравление арбузами к ним пока никто не обращался. А устраивать внеплановые проверки специалисты не могут. Соответственно, никакого запрета на продажу ягод в городе нет.