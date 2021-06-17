В Алматы Infiniti влетел в дерево: четверо госпитализированы

Ночью 17 июня в городе Алматы Infiniti FX35 протаранил дерево, четверых госпитализировали, сообщает zakon.kz.

Водитель автомобиля ехал по Аль-Фараби в восточном направлении. За улицей Ходжанова на затяжном повороте он не справился с управлением, из-за чего иномарку начало швырять из стороны в сторону.

После чего автомобиль выкинуло в сторону обочины, где он перелетел через арык и на полном ходу врезался в дерево.

От сильнейшего удара Infiniti отбросило на тротуар, и колеса начали скользить вдоль бордюра.

В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров. Всех четверых госпитализировали.