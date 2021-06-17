Крупный пожар произошел на газоперерабатывающем заводе "КазМунайГаза"

16 июня в 23.15 произошло возгорание воздушного холодильника компрессорного цеха ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" в г. Жанаозен Мангыстауской области, сообщает zakon.kz.

В целях недопущения распространения и повторного возникновения возгорания была перекрыта подача газа и произведена полная аварийная остановка установки. Пожар полностью ликвидирован в 23.52. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В тушении пожара было задействовано 5 пожарных расчетов КазГПЗ, АО "Озенмунайгаз" и областного ДЧС.

Угрозы жизни и здоровью персонала, а также жителей города Жанаозен и близлежащих населенных пунктов нет.

В настоящее время ведется ликвидация последствий пожара. Причины возгорания выясняются.

В АО НК "КазМунайГаз" развернут оперативный штаб под руководством председателя правления компании Алика Айдарбаева. В состав оперштаба вошли сотрудники соответствующих структурных подразделений.