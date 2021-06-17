С квартетом из басни Крылова сравнил руководителей казахстанской авиации депутат 

Депутат Сената Талгат Мусабаев считает, что руководство Авиационной администрации Казахстана не имеет должной компетенции, передает корреспондент zakon.kz.

Скажу пару слов и фраз, чтобы коллеги и руководство Сената знали, что у руководства авиации стоят люди, которые не только никогда не работали в авиации, но еще и не имеют образования, даже среднего. Поэтому их отчеты понятно какого качества, - сказал он.

Сенатор возмущен тем, что государственные функции по контролю за безопасностью гражданских полетов переданы в руки иностранцев.

У руководства так называемой Авиационной администрации Казахстана сегодня находится гражданин Великобритании, а заместитель - гражданин США. Где казахстанские граждане? - подчеркнул Талгат Мусабаев.

Он привел в пример отрывок из басни Ивана Крылова "Квартет".

Вот эти руководители, которые не имеют образования, наверное, басню Крылова никогда не читали про мартышку, осла, козла и косолапого мишку. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Мало говорить, нужно иметь определенные специальные знания, - заключил депутат Сената.

В 2019 году директором Авиационной администрации Казахстана был назначен Питер Гриффитс.

Тамила Языкова, Нур-Султан