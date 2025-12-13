#Казахстан в сравнении
Общество

Сравнил Астану с Каракасом: депутат извинился после того, как ему пригрозили ответственностью

Астана, Байтерек, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 19:35 Фото: Zakon.kz
Депутат столичного маслихата Талгат Ергалиев принес извинения за то, что ранее заявил о высоком уровне преступности в одном из районов Астаны, сообщает Zakon.kz.

Извинения 13 декабря он опубликовал на своей странице в Instagram. 

"Информация, к сожалению, была подготовлена помощником без обращения в компетентные органы. Официальные данные МВД сообщают о том, что за последние годы в столице наблюдается значительное снижение преступности: показатели на 10 тыс. населения снизились почти на треть, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на пятую часть, число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось вдвое, также снизилось количество преступлений средней тяжести", – написал депутат.

12 декабря Талгат Ергалиев сравнил Астану с Каракасом по уровню преступности. После этого в столичном Департаменте полиции опубликовали опровержение заявления депутата о высоком уровне преступности в районе "Сарыарка". В ведомстве подчеркнули, что распространение ложной информации, в том числе со стороны лиц, обладающих общественным статусом и служебными полномочиями, влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
