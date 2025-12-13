Сравнил Астану с Каракасом: депутат извинился после того, как ему пригрозили ответственностью

Депутат столичного маслихата Талгат Ергалиев принес извинения за то, что ранее заявил о высоком уровне преступности в одном из районов Астаны, сообщает Zakon.kz.

Извинения 13 декабря он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Информация, к сожалению, была подготовлена помощником без обращения в компетентные органы. Официальные данные МВД сообщают о том, что за последние годы в столице наблюдается значительное снижение преступности: показатели на 10 тыс. населения снизились почти на треть, общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на пятую часть, число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось вдвое, также снизилось количество преступлений средней тяжести", – написал депутат.

12 декабря Талгат Ергалиев сравнил Астану с Каракасом по уровню преступности. После этого в столичном Департаменте полиции опубликовали опровержение заявления депутата о высоком уровне преступности в районе "Сарыарка". В ведомстве подчеркнули, что распространение ложной информации, в том числе со стороны лиц, обладающих общественным статусом и служебными полномочиями, влечет ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.