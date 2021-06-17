Совет сына Пугачевой и Галкина рэперам рассмешил пользователей Сети

Совет сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри - российским рэперам рассмешил пользователей Сети, сообщает zakon.kz.
Шуточный видеоролик Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.
Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней. А слюнями уже поешь рэп, - говорит Гарри Галкин на видео.
В ответ на это отец пообещал передать его совет "всем рэперам России".
Шучу, - заключил Гарри Галкин.
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Подписчиков Максима Галкина шуточный совет сына развеселил.
"Это очень смешно!"
"Такой папин стиль вырисовывается в юморе".
"Обожаю детский слог и фантазию".
"Ребенок развивается нормально. И с чувством юмора тоже все хорошо".
"Всем рэперам нужно запастись слюнями!" - написали они.
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