Совет сына Пугачевой и Галкина рэперам рассмешил пользователей Сети

Совет сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри - российским рэперам рассмешил пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Шуточный видеоролик Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.

Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней. А слюнями уже поешь рэп, - говорит Гарри Галкин на видео.

В ответ на это отец пообещал передать его совет "всем рэперам России".

Шучу, - заключил Гарри Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчиков Максима Галкина шуточный совет сына развеселил.