Совет сына Пугачевой и Галкина рэперам рассмешил пользователей Сети

17 июня 2021, 15:18
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Совет сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина - Гарри - российским рэперам рассмешил пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Шуточный видеоролик Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.

Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней. А слюнями уже поешь рэп, - говорит Гарри Галкин на видео.

В ответ на это отец пообещал передать его совет "всем рэперам России".

Шучу, - заключил Гарри Галкин.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Подписчиков Максима Галкина шуточный совет сына развеселил.

"Это очень смешно!"

"Такой папин стиль вырисовывается в юморе".

"Обожаю детский слог и фантазию".

"Ребенок развивается нормально. И с чувством юмора тоже все хорошо".

"Всем рэперам нужно запастись слюнями!" - написали они.


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