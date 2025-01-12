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Культура и шоу-бизнес

11-летний сын Галкина и Пугачевой на сноуборде восхитил фанатов

11-летний сын Галкина и Пугачевой на сноуборде восхитил фанатов , фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 22:12 Фото: Instagram/maxgalkinru
Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал, как его 11-летний сын Гарри катается на сноуборде, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил 12 января на своей странице в Instagram. 

"Гарри, первые шаги на сноуборде", – написал Галкин под постом.

Публикация набрала множество восхищенных комментариев: 

  • Какие вы классные! Желаю только добра, позитива, мира и здоровья! И больше выкладывайте видео вашей семьи, так приятно смотреть!
  • Молодец Гарри! Мне кажется, что на сноуборде еще сложнее, чем на лыжах.
  • Молодчина Гарри! Так уверенно стоит, умница.

Ранее Максим Галкин показал заметно подросших детей. 

Айсулу Омарова
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