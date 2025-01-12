11-летний сын Галкина и Пугачевой на сноуборде восхитил фанатов

Фото: Instagram/maxgalkinru

Известный российский шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал, как его 11-летний сын Гарри катается на сноуборде, сообщает Zakon.kz.

Видео он разместил 12 января на своей странице в Instagram. "Гарри, первые шаги на сноуборде", – написал Галкин под постом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) Публикация набрала множество восхищенных комментариев: Какие вы классные! Желаю только добра, позитива, мира и здоровья! И больше выкладывайте видео вашей семьи, так приятно смотреть!

Молодец Гарри! Мне кажется, что на сноуборде еще сложнее, чем на лыжах.

Молодчина Гарри! Так уверенно стоит, умница. Ранее Максим Галкин показал заметно подросших детей.

Поделиться новостью