ВОЗ предложила запретить употреблять алкоголь женщинам

17 июня 2021, 17:54
Фото: pexels.com

Всемирная организация здравоохранения предложила запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в проекте глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы. Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде для здоровья алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить защите детей, беременных и женщин детородного возраста.

Употребление спиртного до и во время периода вынашивание будущего ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению. Также алкоголь оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери. В ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от алкоголя.


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