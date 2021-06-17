ВОЗ предложила запретить употреблять алкоголь женщинам

Всемирная организация здравоохранения предложила запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в проекте глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022 — 2030 годы. Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде для здоровья алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить защите детей, беременных и женщин детородного возраста.

Употребление спиртного до и во время периода вынашивание будущего ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению. Также алкоголь оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери. В ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от алкоголя.