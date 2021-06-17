Какие травмы получили пострадавшие при обрушении дома в Павлодаре

В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших при обрушении дома в Павлодаре, передает zakon.kz.

Состояние двух человек оценивается как средней степени тяжести. 28-летний мужчина находится в отделении политравмы с закрытым переломом тела 12 грудного и второго поясничного позвонков. В том же отделении находится 34-летний рабочий. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы с рваными ранами, - рассказали в управлении.

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Сообщается, что 25-летний пострадавший получил резаную рану правой кисти, ушибленную рану головы. Он отпущен домой, лечить его будут амбулаторно.

17 июня в Павлодаре во время строительных работ произошло обрушение дома. Площадь обрушения составила по 60 кв. м на двух этажах.