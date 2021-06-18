Акын из Туркестанской области выиграл автомобиль на айтысе

В Туркестане завершился двухдневный айтыс акынов, посвященный 30-летию независимости страны и 3-летию образования Туркестанской области. 10 поэтов, вышедших в финальный этап, соревновались в пяти парах.

Первыми на сцену вышли Ш. Сезимхан и А. Калиев. А. Шугатаев и С. Ауезхан выступили вторыми, подарив публике прекрасное настроение.

В третьей паре состязались А. Жаппаркулова и М. Султанхан, а в четвертой паре - Ж. Мусина и Т. Жаманов. Финалисты айтыса Д. Аксакалов и М. Ниязов, ставшие пятой парой, достойно выступили на Гран-при айтыса.

По итогам айтыса члены жюри во главе с А. Алматовым и А. Калыбековой взяли 15-минутный перерыв и определили призеров.

В итоге специальный приз от акимата Туркестанской области и филиала партии "Nur Otan" за участие достался А. Жаппаркуловой и С. Ауезхану.

Приз вручил первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии "Nur Otan" Б. Тажибаев. Также приз имени Копбая Омарова достался Ж. Жупархан, приз имени Орынбая Тайманова - А. Жолмагамбетову, приз имени Тушена Абуова - К. Мырзахану, приз имени Каныбека Сарыбаева - Ш. Избасарову, приз имени Кулыншак Кемелулы - Т. Тлеулиеву, приз имени Нысанбека Айнабекова - Б. Байтуову.

Третье место досталось четырем поэтам - Айбеку Калиеву, Толегену Жаманову, Мейрбеку Султанхан и Шугаипу Сезимхан. Второе призовое место заняли Жансая Мусина и Аспанбек Шугатаев. В финальном этапе победителем стал Мухтар Ниязов. Гран-при республиканского айтыса был удостоен молодой акын из Туркестанской области Даурен Аксакалов. Победителю аким области Умирзак Шукеев вручил ключи от автомобиля и выразил искреннюю благодарность айтыскерам.

У казахов айтыс занимает особое место. Поздравляю акынов и хочу отметить, что это не последнее состязание, которое проходит в Туркестане. Мы будем и в дальнейшем создавать все условия для традиционного проведения айтыса, - сказал глава региона.

Также аким области поздравил народную поэтессу, обладательницу ордена "Парасат" Асельхан Калыбекову, которой в этом году исполняется 70 лет. Пресс-служба акима Туркестанской области