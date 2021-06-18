Почему выросли цены на продукты в Казахстане

В Агентстве по защите и развитию конкуренции ответили на критику депутата Аманжана Жамалова о росте цен на продукты, сообщает zakon.kz.

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 6,7% (за аналогичный период 2020 года рост цен составил 5,5%).

Основной рост в первом полугодии отмечается по 6 позициям: плодоовощная продукция (морковь, картофель); масло подсолнечное; сахар-песок; крупа гречневая, мясо кур, яйца куриные. За последние два месяца опережающий рост цен наблюдается на плодоовощную продукцию: картофель - 48,6%, морковь - 53,5%, - рассказали в ведомстве.

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Почему подорожали продукты питания

На рынке производства яиц. Это сокращение производства в 2020 году из-за падежа птиц (2,6 млн кур несушек). Удорожание кормов (в том числе фуражного зерна). Отменено субсидирование на вакцинацию птиц. Несвоевременное выделение денег на удешевление стоимости яиц (в конце календарного года). Сокращение на 50% субсидий на производство яиц. В итоге из 34 крупных птицефабрик закрылось 5 производителей.

Это сокращение производства в 2020 году из-за падежа птиц (2,6 млн кур несушек). Удорожание кормов (в том числе фуражного зерна). Отменено субсидирование на вакцинацию птиц. Несвоевременное выделение денег на удешевление стоимости яиц (в конце календарного года). Сокращение на 50% субсидий на производство яиц. В итоге из 34 крупных птицефабрик закрылось 5 производителей. На рынке производства мясо кур. Вспышка птичьего гриппа, сокращение поголовья птиц и увеличение стоимости кормов. Увеличение себестоимости производства мяса кур на 6,1 тенге/кг в связи с удорожанием тарифа на электроэнергию на 15%.

Вспышка птичьего гриппа, сокращение поголовья птиц и увеличение стоимости кормов. Увеличение себестоимости производства мяса кур на 6,1 тенге/кг в связи с удорожанием тарифа на электроэнергию на 15%. На рынке производства гречневой крупы. Снижение урожайности в 2020 году на 10,9%. Сокращение посевных площадей гречихи с 99 245,4 га (2018 г.) до 57 917,6 га (2020 г.), или на 41,6%.

Снижение урожайности в 2020 году на 10,9%. Сокращение посевных площадей гречихи с 99 245,4 га (2018 г.) до 57 917,6 га (2020 г.), или на 41,6%. На рынке производства сахара. Сокращение производства за период 2019-2020 гг. на 29%, высокая доля импорта - 66%. Сокращение посевных площадей свеклы с 17 тыс. гектаров (2018 г.) до 15,2 тыс. гектаров (2020 г.). Повышение цен у поставщиков российских и белорусских производителей.

Сокращение производства за период 2019-2020 гг. на 29%, высокая доля импорта - 66%. Сокращение посевных площадей свеклы с 17 тыс. гектаров (2018 г.) до 15,2 тыс. гектаров (2020 г.). Повышение цен у поставщиков российских и белорусских производителей. На рынке производства подсолнечного масла. Повышение закупочных цен на сырье. Высокая доля импорта - 30%.

Повышение закупочных цен на сырье. Высокая доля импорта - 30%. На рынках плодоовощной продукции. Отсутствие достаточных современных мощностей для хранения урожая и, соответственно, ежегодное повышение цен в июне в связи с исчерпанием запасов.

Согласно балансу рынка картофеля, производство в 2019 году составило 3,9 млн тонн, в 2020 году - 4 млн тонн. Обеспеченность внутреннего рынка - 100%.

Общими для всех товарных рынков СЗПТ причинами роста цен является высокая импортозависимость.

В Казахстане производят только 27% от общей потребности сахара, 58% - мяса кур, 68% - подсолнечного масла, 80% - макаронных изделий (рожки). Остальной объем потребностей покрывается за счет импорта. При этом мировой рост цен на продовольствие за рубежом превысил 39% (индекс продовольственных цен ФАО за период май 2020 г.-май 2021 г.). При этом импортируется не только готовая продукция, но и сырье, корма. Цены на импортное сырье также выросли, к примеру, на подсолнечник, в 2 раза, - сообщили в ведомстве.

Большинство причин, влияющих на рост цен, носит отраслевой характер, а также связано с ситуацией на внешних рынках.

Агентством, несмотря на ряд объективных экономических факторов повышения цен, принят комплекс мер антимонопольного реагирования.

С начала 2021 года в адрес субъектов рынка направлено 48 уведомлений о наличии признаков нарушения, из них 19 - по яйцам, 11 - по подсолнечному маслу, 9 - по сахару, 4 - по гречке, 2 - по молочной продукции, 2 - по мясу птицы, 1 - по рожкам. Также с 77 сельхозтоваропроизводителями заключены антимонопольные комплаенсы, направленные на обеспечение прозрачного ценообразования.

Во исполнение 48 уведомлений 47 производителей и оптовых поставщиков куриных яиц, сахара и крупы гречневой заявили о снижении цен от 5 до 10%.

В результате, если еженедельный рост цен на продовольственные товары с начала 2021 года ранее составлял 0,5%, то, начиная с марта, после направления субъектам рынка уведомлений, динамика роста цен снизилась до 0-0,2 %. И такого результата удалось достичь во многом именно благодаря применению инструментов "мягкого права". К ним относятся уведомления, направленные субъектам рынка, которые доказали свою эффективность в кратчайшие сроки, - цены снизились за 1-2 недели. В условиях быстрого роста цен применение жестких антитрастовых мер, то есть выхода на расследования, которые вместе с судебными разбирательствами занимают до 10-12 месяцев, не дало бы ожидаемых результатов, - сообщили в агентстве.

С июня динамика еженедельного роста цен вновь составляет 0,5-0,6% из-за плодоовощной продукции.

По информации пресс-службы, в соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 170 Предпринимательского кодекса РК антиконкурентные согласованные действия субъектам рынка вменяются, если совокупная доля субъектов рынка на соответствующем товарном рынке составляет 35 и более процентов. При этом минимальная величина доли одного субъекта рынка на соответствующем товарном рынке должна составлять пять и более процентов. Эти нормы исключают применение антимонопольных мер на рынках плодоовощной продукции, где отсутствует такое доминирование участников рынков. Что касается маржинальности оптового-розничного звена, включая торговые сети и прочих посредников, то, согласно Закону "О торговой деятельности", на СЗПТ действует максимальный размер надбавки в размере 15%, контролируемый местными исполнительными органами.

Как показывает анализ товарных рынков СЗПТ, основными причинами роста цен являются объективные экономические и иные факторы. Это высокая доля импортозависимости по 9 из 19 позициям СЗПТ, в сырье и кормах, неэффективность и непрозрачность действующего механизма субсидирования АПК, незначительные объемы средств, выделяемых в рамках применения оборотных средств для торговых сетей и стабилизационных фондов по сравнению с общим объемом рынка СЗПТ (1,2-1,5 трлн. тенге), дефицит мощностей по хранению плодоовощной продукции и переработки сырья.

Учитывая это, антимонопольный орган включил в Дорожную карту Правительства по стабилизации цен на СЗПТ комплекс мер по развитию, насыщению товарных рынков. Это увеличение посевных площадей и субсидирование импортозависимых товарных рынков, обеспечение стабильности субсидирования, повышение прозрачности рассмотрения и удовлетворения заявок на субсидирование, увеличение объектов торгово-логистической инфраструктуры (овощехранилищ, тепличных комплексов) с учетом потребности регионов, ведение балансов производства и потребления и механизма прогнозирования цен с целью своевременного принятия краткосрочных и долгосрочных сдерживающих мер. Принятые меры позволили сбить экспоненциальный тренд повышения цены, - заключили в ведомстве.