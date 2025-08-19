Почему цены на автогаз выросли в Казахстане

В Министерстве энергетики (МЭ) Казахстана сегодня, 19 августа 2025 года, назвали одну из причин роста цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ). Это – повышение транспортных тарифов, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного во вторник релиза следует, что Минэнерго обсуждает расчеты тарифа на транспортировку СНГ для обеспечения стабильности на внутреннем рынке. Этот вопрос стал ключевым на рабочем совещании под председательством вице-министра энергетики Алибека Жамауова.

"В ходе совещания был детально рассмотрен вопрос влияния растущих транспортных тарифов на розничную цену на сжиженный нефтяной газ. Было отмечено, что с начала 2025 года это уже третье значительное повышение стоимости транспортировки. В частности, только с 1 июня железнодорожный тариф на услуги локомотивной тяги вырос, что привело к увеличению транспортной составляющей в себестоимости каждого литра газа". Пресс-служба МЭ РК

Как заявил вице-министр энергетики Алибек Жамауов, задача ведомства – обеспечить ценовой баланс по всей логистической цепи для стабильной и предсказуемой работы рынка.

"Мы должны выстроить прозрачные и понятные правила игры для всех участников, защитив интересы как бизнеса, так и конечных потребителей", – добавил он.

По итогам совещания участники договорились о выработке комплексного подхода.

Он включает в себя налаживание постоянного межведомственного взаимодействия для упреждающего анализа тарифов, разработку прозрачного механизма учета транспортных расходов при расчете розничных цен, а также усиление совместного контроля за тарифной политикой для обеспечения баланса интересов.

С 1 августа 2025 года в Казахстане выросли цены на автогаз.