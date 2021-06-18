Всего 27 тысяч человек: аким Атырауской области объяснил низкие темпы вакцинации

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов объяснил, почему в регионе низкие показатели вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

К сожалению, показатели вакцинации у нас одни из самых низких в республике в количественном выражении. Тем не менее, мы встречаемся, агитируем, призываем людей вакцинироваться. Пользуясь случаем, я еще раз хочу обратиться к своим землякам и сказать, что вакцинация - это единственный на сегодня доступный способ избежать карантинных ограничений. Поэтому мы будем организовывать эту работу и дальше, - сказал аким региона на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, всего первым компонентом в регионе вакцинировано 27 тыс. человек, большая часть из которых - местные жители, а не нефтяники.

Мы все прекрасно знаем, что вакцинация - это дело добровольное, поэтому здесь мы не можем принуждать людей, все идет через разъяснительную работу, организацию пунктов вакцинации. Да, у нас в области крупные компании и нефтяные, работающие вахтовым методом, в том числе и строительные компании, которые там подрядно ведут работы. Если мы говорим, что больше 60 тыс. вакцинированных в Атырау, то порядка 40 тыс. - это местные жители. Мы не делаем приоритет - сначала нефтяники, а потом остальные жители, - отметил Досмухамбетов.

Акиматом организован 41 пункт вакцинации, из них три - на Тенгизе и более 10 передвижных пунктов.

15 июня министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства назвал регионы, которые отстают по темпам вакцинации. Он поручил акимам областей взять под личный контроль вопрос вакцинации населения и усилить информационно-разъяснительную работу.

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Тамила Языкова, Нур-Султан