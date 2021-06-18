Налоговиков Казахстана лишили права досматривать грузы на границе

Транспортные прокуроры отменили право налоговиков досматривать грузы на границе, сообщает zakon.kz.

По протесту Главной транспортной прокуратуры отменена норма, позволяющая налоговикам проводить досмотры на границе, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГТП напомнили, что после вхождения Казахстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) таможенный контроль на границах пяти стран был упразднен.

На границе со странами ЕАЭС был введен "экспортный контроль", который заключался в недопущении незаконного перемещения груза и обеспечении поступления налогов. ...При этом, несмотря на полную отмену таможенного контроля, большинство перевозчиков, которые въезжали в нашу страну, в рамках незаконного приказа подвергались досмотру со стороны налоговиков, в том числе с размещением товаров на складах временного хранения. пресс-служба ГТП РК

Это, как пояснили в ведомстве, отнимало значительное время предпринимателей и неизбежно влекло к дополнительным расходам.

Между тем, в силу статьи 155 Налогового кодекса РК при экспортном контроле на внутренней границе ЕАЭС налоговики вправе только обследовать имущество и проводить инвентаризацию имущества на соответствие сведениям в товарно-транспортных накладных. Но такие мероприятия можно проводить исключительно в рамках назначенных проверок, которые обязательно должны регистрироваться в Комитете по правовой статистике и специальным учетам, - подчеркнули в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.

В ведомстве пояснили, что налоговики вправе проводить обследования лишь при наличии акта проверки. Приказ Председателя Комитета госдоходов от 28 ноября 2018 года №535 позволял налоговикам обходить эту норму Налогового кодекса.

Учитывая, что приказ нарушал права неограниченного круга предпринимателей, по протесту Главного транспортного прокурора нормы по проведению досмотров с 16 июня исключены. пресс-служба ГТП РК

Ранее стало известно, что налоговики на границе в Жамбылской области загнали на стоянку 30 фур, которые следовали транзитом из Кыргызстана через Казахстан в Россию. Дальнобойщики жаловались, что спать и готовить еду им приходится на стоянке, где за сутки просят 4 тыс. тенге. Но за эти деньги, по словам водителей, практически никаких условий: вместо стола - доска, стулья заменяют бетонные блоки. Чтобы согреть чай, из ближайшего села привезли газовый баллон, который чуть не взорвался. Отмечалось, что сколько водителям еще жить на границе, никто сказать не может, а они уже подсчитывают убытки. По их словам, две недели простоя обошлись каждому как минимум в 100 тыс. тенге.

По фиктивным документам у нас есть факты. По этой информации мы ведем проверки. Если она подтверждается, мы будем штрафовать. От 7 тыс. до 150 тыс. тенге. Мы имеем право проверять товар и соответствие до 30 дней, пока не убедимся, что все по закону, - говорил замруководителя Управления государственных доходов по Меркенскому району Елдос Байымбетов.