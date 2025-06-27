В Казахстане изменят правила пересечения границы для транспорта и грузов
В частности, основные поправки предусматривают:
- введение ответственности пользователей за недостоверные данные и неиспользование брони посредством блокировки учетных записей и механизма гарантийного обеспечения;
- закрепление за местными исполнительными органами обязанности по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска;
- разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска с введением отдельного платного режима для ускоренного прохождения;
- создание отдельного слота для приоритетных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные);
- уточнение технических механизмов фотофиксации, идентификации, взаимодействия с государственными базами данных (в т.ч. VIN и страховка);
- установление ограничений на многократное бронирование и расширение возможностей переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.
Как поясняется, проект разработан с целью упорядочивания функционирования электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска и повышения ее пропускной эффективности.
Изменения в действующие правила направлены на устранение технических и процедурных узких мест, выявленных в ходе правоприменительной практики.
В частности, закрепляется обязанность местных исполнительных органов по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска, что позволит исключить стихийное скопление транспорта и обеспечить стабильное движение.
Кроме того, для удобства транспортных средств, следующих с живыми животными, скоропортящимися и опасными грузами, в системе предусмотрен отдельный слот.
Также уточнены механизмы ускоренного пропуска по платной основе и введены меры по пресечению фиктивных бронирований – через блокировку аккаунтов за недостоверные данные и внедрение гарантийного обеспечения, подлежащего возврату при фактическом пересечении границы.
"Учитывая неоднократные обращения участников внешнеэкономической деятельности, предлагаемые изменения обеспечивают большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска", – пояснили в Министерстве финансов.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 июля.
Кроме того, Министерство финансов подготовило приказ, которым вводятся следующие ключевые положения:
- Установление базовой платы за бронирование слота в электронной очереди в размере 1 МРП (3932 тенге в 2025 году).
- Отдельная стоимость за внеочередной и ускоренный пропуск – 1 МРП и 100 МРП, соответственно.
- За повторное бронирование устанавливается плата 100 МРП, что направлено на ограничение спекулятивного использования слотов.
Введение гарантийного взноса в размере 20 МРП (78 640 тенге) за подтверждение брони, возвращаемой при фактическом прохождении границы.
В связи с чем ожидается, что после принятия акта и его внедрения в течение 1-2 кварталов будет достигнута стабилизация электронной очереди, оптимизация транспортных потоков и снижение административных издержек.
В МФ РК считают, что принятие проекта окажет положительное влияние на бизнес-среду и таможенную логистику, в частности:
- улучшится предсказуемость прохождения границы, что важно для скоропортящихся и экспортно-ориентированных грузов;
- сократится количество неэффективных пересечений и простои на нейтральных территориях;
- появится прозрачный механизм бронирования с возвратной финансовой гарантией, что позволит исключить злоупотребления;
- локальные исполнительные органы получат четкий мандат по созданию зон ожидания, что снизит хаотичность скоплений на подъездах к пунктам пропуска.
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