Город областного значения появится близ Нур-Султана

18 июня 2021, 14:48
Фото: zakon.kz

Селу Косшы присвоят статус города областного значения, передает zakon.kz.

Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, пишет МИА "Казинформ".

Динамично развивается село Косшы. Несмотря на проводимые масштабные работы и вложения, село растет, соответственно, требуется дополнительная инфраструктура, - сказал он на брифинге в СЦК.

На сегодняшний день, по словам акима, разработан алгоритм, предусматривающий придание селу статуса города областного значения.

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