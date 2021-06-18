Город областного значения появится близ Нур-Султана

Селу Косшы присвоят статус города областного значения, передает zakon.kz.

Об этом сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, пишет МИА "Казинформ".

Динамично развивается село Косшы. Несмотря на проводимые масштабные работы и вложения, село растет, соответственно, требуется дополнительная инфраструктура, - сказал он на брифинге в СЦК.

На сегодняшний день, по словам акима, разработан алгоритм, предусматривающий придание селу статуса города областного значения.

Читайте также: Присоединят ли Косшы к Нур-Султану?