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Казахстанцы будут сами выбирать акимов городов областного значения

выборы, избирательная урна Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы акимов районов и городов областного значения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы государства, важно последовательно расширять прямое участие граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.

"Уже больше двух лет граждане сами выбирают акимов сел, поселков и сельских округов. За это время были избраны три четверти акимов сельского уровня. Теперь нам предстоит апробировать выборность акимов районов и городов областного значения", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

1 сентября на совместном заседании палат Парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. 

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