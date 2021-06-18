Вот как выглядит рассвет на разных планетах 

Представляли ли вы когда-нибудь, как будет выглядеть, к примеру, рассвет на других планетах Солнечной системы? Художник Рон Миллер представил и создал цифровые иллюстрации, над которыми работал не один десяток лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Bigpicture.

Меркурий

Меркурий находится в 60 млн километрах от Солнца, что составляет 39% расстояния между Солнцем и нашей планетой. Поэтому восход на Меркурии намного ярче, чем на Земле.

Венера

Расстояние между Солнцем и Венерой - 108 млн км. Из-за плотных облаков, обволакивающих планету, Солнце на небе Венеры больше похоже на светлое пятнышко.

Марс

Марс находится от Солнца на расстоянии в 1,5 раза большем, чем Земля, - 230 млн км. Однако на видимость влияет не только огромное расстояние, но и сильные ветра, поднимающие пыль на Красной планете.

Юпитер

Так Солнце выглядит с Европы, одного из спутников Юпитера, который находится в 779 млн км от звезды.

Сатурн

Сатурн является одной из самых узнаваемых планет. Находится на расстоянии 1,5 млрд км от Солнца. Лучи Солнца преломляются из-за обилия воды, кристаллов льда и газов, создавая невероятные оптические иллюзии.

Уран

На спутнике Урана Ариэль невероятный вид. До Урана тепло от Солнца практически не доходит, так как они находятся на расстоянии 2,8 млрд км друг от друга.

Нептун

Вот так выглядело бы Солнце, если бы вы находились на Тритоне, самом большом спутнике Нептуна. Расстояние - 4,5 млрд км.

Юпитер

Так Солнце выглядит с Европы, одного из спутников Юпитера, который находится в 779 млн км от звезды.