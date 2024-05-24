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Когда астрономы ожидают невидимый парад планет

Когда астрономы ожидают невидимый парад планет, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 03:50 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Парад планет - уникальное явление, когда несколько планет Солнечной системы окажутся по одну сторону от Солнца пройдет 3 июня, сообщает Zakon.kz.

Однако, как отметили специалисты "Московского планетария" парад планет 3 июня не будет виден из-за Солнца. Сатурн в это время станет единственной заметной на небе планетой.

Утром в понедельник все семь планет будут располагаться по одну сторону от Солнца в секторе около 90 градусов от северо-восточного до юго-восточного горизонта в следующем порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн. Также к ним присоединится убывающая Луна, находящаяся недалеко от Марса. Из всех этих планет только Сатурн будет виден на рассвете в начале июня, низко над горизонтом перед восходом Солнца. Остальные планеты будут скрыты в ярких утренних лучах Солнца. Поэтому это будет невидимый парад планет.

Такое редкое явление происходит раз в 20 лет.

По мнению астрономов, в 2024 году пройдет несколько небольших парадов планет, обычно можно будет увидеть три-четыре небесных тела. Парады, в которых участвуют пять и более планет, считаются редкостью.

По данным Starwalk, в ближайшем будущем всего ожидается пять планетарных парадов:

  • 3 июня 2024 г.,
  • 28 августа 2024 г.,
  • 18 января 2025 г.,
  • 28 февраля 2025 г.,
  • 29 августа 2025 г.

Явление 28 февраля 2025 года будет редким - все семь планет Солнечной системы будут видны одновременно, и для лучшего наблюдения за этим явлением понадобится телескоп.

А уже 6 июня наступит очередное новолуние - то есть, астрономическое явление, при котором Луна оказывается между Землей и Солнцем и становится невидимой с Земли. Июньское новолуние произойдет в знаке Близнецы.

Ранее мы писали о майском полнолуние, которое называют Цветочной Луной. Оно произошло 23 мая.

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