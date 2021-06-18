Интервью с разработчиком вакцины Спутник V. Онлайн

На zakon.kz проходит прямая трансляция интервью с Ильясом Есмагамбетовым, разработчиком вакцины "Спутник V".

Он расскажет, как команде ученых Центра Гамалеи удалось в сжатые сроки создать столь эффективный препарат, когда нужно проводить ревакцинацию и насколько безопасна вакцина для населения.

Также Есмагамбетов ответит на многие другие вопросы.

Кроме того, трансляцию можно посмотреть на странице в Instagram.

1 февраля в Казахстане началась вакцинация российским препаратом "Спутник V".

В Казахстане вакцинация проходит на добровольной основе.