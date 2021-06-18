Биртанов и Шарип обменялись поздравлениями на заседании суда

Экс-глава Минздрава Елжан Биртанов и экс-глава ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип обменялись поздравлениями на заседании суда, передает корреспондент zakon.kz.

Берик Шарипович, поздравляю с Днем медработника. Желаю крепкого здоровья, удачи в этом деле и вообще. Надеюсь, суд по справедливости рассмотрит данное дело и примет законное решение, - сказал Биртанов, обращаясь к экс-главе ТОО "СК-Фармация".

В свою очередь Берик Шарип также поздравил экс-главу Минздрава с профессиональным праздником и пожелал успехов.

Судья Канат Дуйсембиев, выслушав поздравления, подчеркнул, что "суд всегда принимает законное решение".

Также судья отметил, что у сторон достаточно вопросов к Елжану Биртанову, который проходит свидетелем по данному делу, и предложил перенести допрос на следующую неделю - 21 июня.

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В Есильском районном суде города Нур-Султан продолжается судебное разбирательство по делу экс-главы "СК-Фармация" Берика Шарипа.

Ранее прокурор Дастан Купербаев сообщал, что уголовное дело в отношении Берика Шарипа рассматривается по статье 361 ч. 4 п. 3 (Злоупотребление должностными полномочиями) и статье 287 ч. 2 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Айша Тулеубекова, Нур-Султан