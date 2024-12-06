Токаев направил поздравление президенту Финляндии

6 декабря 2024 года глава государства поздравил президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.

"Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса.

Также, сегодня, 6 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения.