Токаев направил поздравление президенту Финляндии
Фото: akorda.kz
6 декабря 2024 года глава государства поздравил президента Финляндской Республики Александра Стубба с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев отметил значительные достижения Финляндии в построении стабильного и процветающего общества.
"Высоко оценив динамику двустороннего сотрудничества, президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении казахско-финского взаимовыгодного партнерства", – говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал народу Финляндии благополучия и прогресса.
Также, сегодня, 6 декабря, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения.
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