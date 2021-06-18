Трех подростков спасли в горах Туркестанской области

Спасатели Туркестанской области в горах спасли трех подростков, сообщает zakon.kz.

17 июня ребята около 17.00 в 15 км от села Екпинды Толебийского района в горном ущелье "Бургулюк" поднялись на гору и заблудились. Они сообщили об этом родителям.

После звонка родителей спасателям всех троих спустили с гор. Один из туристов 2003 года рождения при падении упал и сломал левую ногу, - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

В спасательных работах были задействованы 11 спасателей и 3 единицы техники Департамента по ЧС Туркестанской области, 3 сотрудника бригады "скорой помощи" и 1 единица техники.