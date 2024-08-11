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Законодательство РК

Трех подростков спасли в горах Алматинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 21:01 Фото: скриншот видео
11 августа трое туристов 17-ти лет ушли в горы в Карасайском районе Алматинской области. Когда при спуске один из них почувствовал себя плохо и не смог продолжить путь, подростки решили обратиться за помощью, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, несмотря на густой туман, благодаря хорошей ориентации на местности и профессиональным навыкам быстро отыскали подростков у подножья "пика Туристов".

"Пострадавшему оказана медицинская помощь, ребята спущены вниз и доставлены в город к родителям", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Астане спасатели помогли мужчине снять кольцо с пальца.

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