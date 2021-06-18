Жители Туркестанской области требуют закрыть мусорный полигон

Жизнь сельчанам Туркестанской области отравляет мусорный полигон. Из-за соседства с ним люди вынуждены дышать зловониями. Они просят местные власти ликвидировать свалку, но чиновники пока не торопятся, сообщает zakon.kz.

По словам местных жителей, они вынуждены ежедневно вызывать пожарных на мусорный полигон. Дым и неприятный запах накрывает жилые дома, расположенные в километре отсюда. Да так, что сельчанам приходится плотно закрывать окна, передает Первый канал "Евразия".

Свалка занимает два с половиной гектара земли. Помимо твердых бытовых отходов, сюда выбрасывают туши животных, навоз и даже сливают нечистоты из септиков. "Почему трупы животных привозят и бросают сюда?"

Мой дом находится за этим холмом. Дом полон мух. Дети болеют, а их у меня шестеро. Ассенизаторы приезжают в день по пять раз. Они сливают нечистоты прямо сюда. Я даже их фотографировала несколько раз. жительница Казыгуртского района Айгуль Абдиева

Чувствуете, насколько омерзительный запах здесь? А мы этим дышим каждый день, окна не можем открыть ночью. Еще и постоянно горит эта свалка. Мы сколько раз просили местного акима, чтобы не поджигали мусор, но результата нет. Нам чиновники все время обещают закрыть свалку. Прошло четыре года, а все остается на прежнем месте. жительница Казыгуртского района Дильбар Косбаева

Приехавший на встречу с собравшимися представитель районного акимата рассказал, что этот полигон был открыт в 2009 году. К 2019 году он уже был заполнен. Поэтому и было принято решение об открытии нового на площади в три гектара.

В течение двух месяцев мы закроем этот мусорный полигон и откроем новый в двух километрах отсюда.

Такой ответ не устроил сельчан. Они отправились на встречу с акимом района и потребовали у него перенести свалку на более дальнее расстояние.

Мусор на старый полигон будет выбрасываться в течение двух месяцев. Потом мы его закроем, проведем рекультивацию, и на его месте откроем парк. аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев

В акимате также добавили, что новый полигон в двух километрах от села будет соответствовать современным требованиям. Кроме того, мусор будут сразу закапывать. Чиновникам не удалось убедить собравшихся. Теперь они планируют закидать письмами вышестоящие инстанции.