Крупный мусорный полигон загорелся в Карагандинской области

22 июня 2024 года в Карагандинской области загорелся полигон твердо бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МЧС, пламя охватило полигон в 4-х километрах от села Доскей Бухар Жырауского района.





Огонь локализовали на предварительной площади 1000 м². На этой же площади возгорание и потушили.

"Жертв и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам не имеется", – сообщили в МЧС РК.

В городе Семей ночью 22 июня произошел крупный пожар. Загорелся большой склад, на котором хранились аммиачная селитра и консервная сода.

