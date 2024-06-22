Крупный мусорный полигон загорелся в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
22 июня 2024 года в Карагандинской области загорелся полигон твердо бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным МЧС, пламя охватило полигон в 4-х километрах от села Доскей Бухар Жырауского района.
Огонь локализовали на предварительной площади 1000 м². На этой же площади возгорание и потушили.
"Жертв и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам не имеется", – сообщили в МЧС РК.
В городе Семей ночью 22 июня произошел крупный пожар. Загорелся большой склад, на котором хранились аммиачная селитра и консервная сода.
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