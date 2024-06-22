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Крупный мусорный полигон загорелся в Карагандинской области

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение степных пожаров, тушение степного пожара, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 12:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
22 июня 2024 года в Карагандинской области загорелся полигон твердо бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МЧС, пламя охватило полигон в 4-х километрах от села Доскей Бухар Жырауского района. 


Огонь локализовали на предварительной площади 1000 м². На этой же площади возгорание и потушили. 

"Жертв и пострадавших нет. Угроза населенным пунктам не имеется", – сообщили в МЧС РК.

В городе Семей ночью 22 июня произошел крупный пожар. Загорелся большой склад, на котором хранились аммиачная селитра и консервная сода.

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