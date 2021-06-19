Какие продукты нельзя сочетать с бананами

Названы продукты, которые нельзя сочетать с бананами, передает zakon.kz.

Бананы - гипоаллергенный продукт, который разрешено употреблять даже детям самого раннего возраста. Тем не менее, неспелые бананы не следует есть тем, у кого плохо переваривается клетчатка, существуют проблемы с кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем. В этом случае недозрелые бананы приведут ко вздутию кишечника. Сочетать их с другими источниками клетчатки тоже не нужно. Например, если вы делаете фруктовый салат, не добавляйте к неспелым бананам яблоки и, тем более, овощи, поскольку они усилят эффект вздутия, - сообщил РИА Новости специалист по снижению веса Павел Исанбаев.

Как отметил специалист, если перечисленных заболеваний нет, то недозрелые бананы полезны.

В частности, в них содержится резистентный крахмал, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Исанбаев отметил, что в переспелых бананах много сахара.

Таким образом, популярные бананово-шоколадные десерты не рекомендуется людям со склонностью к повышению уровня глюкозы в крови, - предупредил он.

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