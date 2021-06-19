Лучше всего в Шымкенте и Алматы: Даррен Дитц из "Барыса" рассказал о своем турне по Казахстану

Защитник астанинского "Барыса" Даррен Диц рассказал о своем небольшом турне по Казахстану, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

– Вы в отпуске успели совершить путешествие. Где побывали?

– Можно сказать, что такое у меня в первый раз. Я бывал в Алматы, а вот в Шымкенте, Туркестане и Актау был впервые.

– Даррен, вы не первый год в Казахстане, но, я думаю, было понятно, что вы из другой страны. Не случались за время этого вояжа какие-то забавные истории? Возможно, кто-то хотел схитрить, понимая, что встретился с иностранцем.

– Да нет, такого не было. (смеется) Но когда я был в Шымкенте, то во время прогулки в парке я увидел мужчин, которые играют в шахматы. А мне ведь тоже нравится играть в шахматы. Я наблюдал за ними, за их партией и хотел предложить, что я тоже могу с ними сыграть.

Но я постеснялся. Побоялся, что они играют на деньги, ведь я рассчитывал на бесплатный матч. Может быть, передо мной они показывали не самую лучшую игру, чтобы когда я сел играть, выиграть у меня. Наверно, я зря стеснялся. Мне надо было быть смелее и попроситься играть. Но я этого не сделал.

– Даррен, немного странный вопрос. Не первый год в Казахстане, а уже привыкли пересчитывать валюты между собой?

– Я уже четыре года живу в Казахстане. Тенге я уже хорошо знаю.

– Сравниваете цены?

– Бывает. Например, сравнивал цены в Шымкенте и Астане. Но только тенге на тенге, а не на доллары.

– И где вышло дороже?

– Конечно, в столице. Я уже привык к жизни в Казахстане, поэтому неудобных или неловких ситуаций практически не бывает.

– А удалось полноценно отдохнуть перед чемпионатом мира? Отпуск был коротким, но насыщенным.

– Я был всего десять дней в путешествии по Казахстану, но я наслаждался каждой минутой. Это было классно. Была приятная погода.

Особенно в Шымкенте и Алматы. Настоящий полноценных отдых, который помогает полностью восстановиться. Когда ты заходишь в ресторан, заказываешь блюдо, то тебе не нужно задумываться, узнают ли тебя...

Чувствуешь себя как простой человек в отпуске.

– В Нур-Султане такого, наверное, нет. Фото, автографы... В маске нужно обязательно ходить, чтобы не узнали.

– Даже маска не помогает скрывать мое лицо. Но мне нравится, когда люди подходят и хотят сфотографироваться. Я делаю это с удовольствием. Но когда я поехал на юг, то меня меньше людей узнавало, и я почувствовал себя обычным человеком. По-своему это тоже приятно.