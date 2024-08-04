Как выбрать безопасную и вкусную аджику в Казахстане, рассказали эксперты

Аджика – отличная приправа практически ко всем блюдам из мяса, будь то шашлыки или колбаса. В Казахстане она традиционно популярна, однако не все могут готовить ее сами, поэтому отправляются в магазин. Как правильно ее выбирать и на что обращать внимание при покупке – в материале Zakon.kz.

В рамках реализации соцпроекта представители общественного объединения "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" методом тайного покупателя приобрели на одном из рынков Туркестана аджику на которую продавец не смог показать техдокументы.

"Был куплен кетчуп "Аджика острая", массой 160 гр., изготовитель ОДО "Фирма АВС", Республика Беларусь. Продавец, нарушив требования законодательства о техническом регулировании не предоставил декларацию соответствия подтверждающего соответствие продукции техническим регламентам", – рассказали в объединении.

Продукт сдали для анализа в аккредитованную лабораторию санитарно-гигиенических исследований РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава по Туркестанской области.

Фото: Жанна Биятан

Фото: Жанна Биятан

"По данным протокола продукция соответствует консистенции, цвету, вкусу и запаху, установленных ГОСТ. Посторонних примесей в образце не обнаружено, другие показатели – в пределах нормы. Упаковка соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 005/2011 "О безопасности упаковки", однако протоколом установлены нарушения техрегламента Таможенного союза по пищевой безопасности в части ее маркировки", – сообщили эксперты.

На основании п.1 статьи 40 технического регламента Таможенного союза 021/2011 государства-члены союза обязаны предпринять все меры по недопущению выпуска в обращение на таможенной территории пищевой продукции, не соответствующей требованиям техрегламента, а также ее изъятию из обращения.

Согласно данных протокола выявлены следующие нарушения:

отсутствует рекомендация и(или) ограничения по использованию;

не указаны условия хранения продукции;

вся информация указана только на русском языке.

"Продавец, выпустивший в обращение продукцию, не обеспечил полную, необходимую, однозначно понимаемую и достоверную информацию о ней. Это нужно, чтобы не вводить в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, а также других сведений прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции и обеспечивающих возможность их правильного выбора", – считает эксперт по защите прав потребителей Жанна Биятан.

За нарушение законодательства РК в области технического регулирования для принятия соответствующих мер, материалы исследований направлены в компетентные органы.

Согласно Закона РК "О защите прав потребителей":

Потребитель имеет право применять фото-, видеосъемку, товара и магазина, в качестве доказательства. Предприниматель, не предоставивший потребителю кассовый, фискальный и/или товарный чек, нарушает права потребителей. Потребители имеют право на получение документа, подтверждающего покупку и содержащего информацию о товаре, его цене и продавце. Отсутствие такого документа лишает потребителя возможности предъявить претензии в случае выявления недостатков товара, получить возврат средств или обменять товар.

Общественное объединение "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей" согласно п.п.8 и 14 ст.41 Закона РК имеет право исследовать и распространять информацию по проблемам и правам потребителей в СМИ, а также распространять информацию о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей.

Следите за нашими публикациями и будьте в курсе о товарах, не соответствующих действующему законодательству РК, о предпринятых действиях в отношении изготовителей и продавцов-нарушителей законодательства, а также в отношении продукции с выявленными нарушениями.

Данный материал подготовлен исполнителем социального проекта – общественным объединением "Мангистауское областное общество по защите прав потребителей". Распространяемая ОО "МОО по ЗПП" информация о результатах исследований качества товаров (работ, услуг), а также иная информация не является рекламой и способствует реализации прав и законных интересов потребителей. Контакты для обращений казахстанцев по аналогичным фактам: +7 705 422 27 39, Instagram.