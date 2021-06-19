Председатель Верховного суда победил на выборах президента Ирана

Председатель Верховного суда Эбрахим Раиси одержал победу на выборах президента Ирана. Он получил 17,8 млн голосов избирателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в субботу глава штаба по проведению выборов Джамаль Орф.

28 млн 600 тыс. наших соотечественников приняли участие в этих выборах, - сказал он.

Официальные итоги выборов будут оглашены в течение дня, уточнил Орф. При этом все соперники уже поздравили Раиси с победой.

Президентские выборы прошли в Иране 18 июня. Всего к ним были допущены семь кандидатов из 592 подавших заявки.

Тринадцатые выборы президента в истории современного Ирана завершились в субботу в 02:00 по местному времени (03:30 по Нур-Султану). Голосование началось в 07:00 (08:30 по Нур-Султану) в пятницу и должно было продолжаться до 00:00 (01:30 по Нур-Султану), однако работа избирательных участков была продлена из-за того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.