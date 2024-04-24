Иран призвал международные суды наказать Израиль за действия в секторе Газа

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал международные суды привлечь Израиль к ответственности за действия в ходе военной операции в секторе Газа и "оккупацию территории Палестины", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации агентства IRNA, с таким заявлением он выступил на совместной пресс-конференции с президентом Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхе в Коломбо.

"Международные суды должны наказать репрессивный и узурпаторский сионистский режим Израиль, чтобы никто не осмеливался присваивать себе права народа и безжалостно убивать женщин и детей", – заявил Раиси.

Также глава Ирана отметил, что он и его ланкийский коллега выступают за то, чтобы "как можно скорее прекратить бомбардировки" сектора Газа и "оказать помощь угнетенному народу Палестины и обеспечить ему доступ к воде, продовольствию и медикаментам".

Атака на Израиль произошла в ночь с 13 на 14 марта. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории.



Затем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни его страна усилит военное и дипломатическое давление на палестинскую организацию ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.

Отметим, что власти США и Великобритании ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль. Об этом в четверг, 18 апреля 2024 года, заявил президент Джо Байден.

24 апреля Иран пригрозил Израилю уничтожением.