800 млрд тенге инвестиций привлекут в этом году в Туркестанскую область

За прошедшие 5 месяцев в Туркестанской области произошел положительный рост во всех основных отраслях, сообщает zakon.kz.

К примеру, с начала текущего года объем промышленной продукции составил 238,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 30 млрд тенге. За 5 месяцев в область направлено 175,8 млрд тенге инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель увеличился на 37,3%. По итогам года в область планируется привлечь более 800 млрд тенге инвестиций. Об этом сегодня на пресс-конференции в прямом эфире на специальной площадке библиотеки "Farab" в городе Туркестан сообщил аким области Умирзак Шукеев, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Пресс-конференция, организованная Службой центральных коммуникаций при Президенте РК, прошла на тему "Социально-экономическое развитие Туркестанской области в рамках поручений Елбасы". По словам спикера, в обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму более 110 млрд тенге.

С начала текущего года в область направлено 175,8 млрд тенге инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 37,3%. Кроме того, за счет частных инвестиций до конца года ожидается реализация 81 инвестпроектов общей стоимостью 255,5 млрд тенге и с созданием 3 243 новых рабочих мест. В рамках Карты поддержки предпринимательства с 2018 по 2020 годы реализовано 37 проектов на сумму 39,1 млрд тенге. В этом году планируется реализация 5 проектов на сумму 81,4 млрд тенге и с созданием 945 новых рабочих мест. аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Вместе с тем, в индустриальных зонах Туркестанской области реализуется 60 проектов на общую сумму 41 млрд тенге, которые позволят создать более 4 тыс. рабочих мест. В этом году планируется реализовать 6 проектов на сумму 1 865,3 млн тенге с созданием 683 рабочих мест. На сегодняшний день в специальной экономической зоне "TURKISTAN" запущено около 50 инвестпроектов на сумму 480 млрд тенге. Более того, объем валовой промышленной продукции в этом году планируется довести до 565 млрд тенге, - сказал он.