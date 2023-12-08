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Объем валового регионального продукта Атырауской области на 315,2 млрд тенге

Объем валового регионального продукта Атырауской области на 315,2 млрд тенге Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
По макроэкономическим показателям объем валового регионального продукта в первом полугодии текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 6,7 трлн тенге. Индекс физического объема равен 103,8%.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов, сообщает пресс-служба акима области.

"Доля Атырауской области в ВРП республики – 14,1%. Объем ВРП на душу населения – 9,6 млн тенге. Объем налоговых и других обязательных поступлений с начала года составил 4,8 трлн тенге. Из них в государственный бюджет поступило 2,3 трлн тенге, в Нацфонд – 2,5 трлн тенге".Серик Шапкенов

На брифинге глава региона также осветил макроэкономические показатели региона. По его словам, за 10 месяцев текущего года объем промышленной продукции составил 9 135,8 млрд тенге, объем продукции в горнодобывающей промышленности – 8 446,4 млрд тенге, объем продукции в обрабатывающей промышленности – 563,8 млрд тенге. Также объем торговли составил 5 164,2 млрд тенге, строительных работ выполнено на 972,5 млрд тенге. Общий объем производства сельскохозяйственной продукции составил 123,4 млрд тенге.

Объем валового регионального продукта Атырауской области на 315,2 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Объем валового регионального продукта Атырауской области на 315,2 млрд тенге

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

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