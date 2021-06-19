Избиение мужчины в Талгаре попало на видео

В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором несколько крепких молодых людей избивают мужчину. В посте утверждается, что это город Талгар, а напали на бойца и тренера по боям без правил Армана Алимова, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, что сначала они просто подходят к мужчине. Один из парней даже протягивает руку, чтобы поздороваться. Затем на какое-то время они выпадают из кадра, а когда возвращаются, видно, что тащат мужчину по тротуару, затем толпой избивают. Бьют руками и ногами. Несколько прохожих, судя по жестикуляции, пытаются их остановить, женщина, в форме продавца даже подбегает к напавшим, но те не обращают внимания на окружающих. Избив, оттаскивают бездыханное тело и увозят на машине.

В посте говорится, что родственники Армана Алимова рассказали, что сначала он был избит перед минимаркетом "Виктория" в районе Промкомбината, после чего в бессознательном состоянии был вывезен за "канал" в районе поселка Кендала, где был избит еще раз. Преступление совершено 17 июня.

Далее в тяжелом состоянии поступил в реанимацию Талгарской ЦРБ, после чего родственники во избежание оказания давления, перевели его в медучреждение города Алматы. Нападение Алимов считает беспричинным.

В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту zakon.kz, подтвердили, что данный факт имело место 17 июня около 19:00 в городе Талгар возле магазина "Виктория", расположенного по улице Рыскулова. В результате избиения 37-летний гр. А. житель Талгара был госпитализирован в Талгарскую центральную районную больницу.

Факт зарегистрирован в ЕРДР Талгарского РУП по статье 293 ч.2 УК РК "Хулиганство". В настоящее время проводиться комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на задержания лиц причастных к преступлению. пресс-служба ДП Алматинской области