Жестокое избиение школьников в уличном туалете попало на видео и шокировало казахстанцев
Согласно информации, опубликованной в одном из Instagram-пабликов, инцидент произошел в Илийском районе Алматинской области в школе №49 среди девятиклассников.
"Относительно противоправных деяний в школе №49 села Караой Илийского района. По результатам предварительного изучения установлено, что инцидент произошел в сентябре 2024 года. На данный момент в целях объективного и всестороннего рассмотрения обстоятельств создана комиссия. Проверочные мероприятия проводятся с соблюдением норм законодательства", – написала Динара Закиева сегодня, 29 апреля 2025 года, в Stories.
По ее словам, организованы меры по оказанию психолого-педагогической поддержки учащимся, проведению разъяснительных встреч с родителями, а также мониторинг для выявления и устранения возможных системных нарушений.
Также мы за комментарием обратились в областную полицию.
"В результате мониторинга социальных сетей выявлен видеоматериал с фактом противоправных действий среди несовершеннолетних. Установлено, что инцидент произошел в сентябре 2024 года в селе Караой Илийского района. Заявлений от граждан в полицию по данному факту не поступало. В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам нанесения побоев несовершеннолетнему. Проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматинской области
А за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены законные представители виновных несовершеннолетних – подростка, применившего насилие, и школьника, осуществлявшего видеосъемку.
"Указанные подростки поставлены на профилактический учет. В комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление о принятии дополнительных мер воздействия. Подобные проявления насилия среди несовершеннолетних являются грубым нарушением общественного порядка и принципов законности. Все лица, причастные к подобным инцидентам, будут привлекаться к строгой ответственности".Пресс-служба ДП Алматинской области
Тем временем пользователи Казнета, мягко говоря, в шоке от увиденного:
- "Пусть будет наказан! Ужас!"
- "Что за герой этот мальчик?!"
- "Лично сам разберусь с этим парнем".
- "Нечего так геройствовать, родители так детей своих теряют, что за беспредел?"
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