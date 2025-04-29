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Происшествия

Жестокое избиение школьников в уличном туалете попало на видео и шокировало казахстанцев

Избиение, школьники, уличный туалет, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 13:09 Фото: Instagram/gres_almaty_obl
В социальных сетях вызвало шквал возмущения видео избиения школьников, снятое в уличном туалете. Подробнее об этом случае рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева. Полиция завела уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в одном из Instagram-пабликов, инцидент произошел в Илийском районе Алматинской области в школе №49 среди девятиклассников.

"Относительно противоправных деяний в школе №49 села Караой Илийского района. По результатам предварительного изучения установлено, что инцидент произошел в сентябре 2024 года. На данный момент в целях объективного и всестороннего рассмотрения обстоятельств создана комиссия. Проверочные мероприятия проводятся с соблюдением норм законодательства", – написала Динара Закиева сегодня, 29 апреля 2025 года, в Stories.

По ее словам, организованы меры по оказанию психолого-педагогической поддержки учащимся, проведению разъяснительных встреч с родителями, а также мониторинг для выявления и устранения возможных системных нарушений.

Также мы за комментарием обратились в областную полицию.

"В результате мониторинга социальных сетей выявлен видеоматериал с фактом противоправных действий среди несовершеннолетних. Установлено, что инцидент произошел в сентябре 2024 года в селе Караой Илийского района. Заявлений от граждан в полицию по данному факту не поступало. В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело по признакам нанесения побоев несовершеннолетнему. Проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Алматинской области

А за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены законные представители виновных несовершеннолетних – подростка, применившего насилие, и школьника, осуществлявшего видеосъемку.

"Указанные подростки поставлены на профилактический учет. В комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление о принятии дополнительных мер воздействия. Подобные проявления насилия среди несовершеннолетних являются грубым нарушением общественного порядка и принципов законности. Все лица, причастные к подобным инцидентам, будут привлекаться к строгой ответственности".Пресс-служба ДП Алматинской области

Тем временем пользователи Казнета, мягко говоря, в шоке от увиденного:

  • "Пусть будет наказан! Ужас!"
  • "Что за герой этот мальчик?!"
  • "Лично сам разберусь с этим парнем".
  • "Нечего так геройствовать, родители так детей своих теряют, что за беспредел?"

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 13:09
В Алматы массовую драку устроили школьники в торговом центре

22 апреля 2025 года мы писали, что в Павлодаре избили 7-летнего мальчика.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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