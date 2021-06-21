Генри Кавилл показал тизер к новому сезону "Ведьмака"

В сети появился новый тизер второго сезона сериала "Ведьмак" от Netflix, сообщает zakon.kz.

Ролик представил в Instagram исполнитель главной роли Генри Кэвилл.

В ролик вошли короткие отрезки из новых эпизодов второго сезона. Видео длится 10 секунд.

На быстро сменяющихся кадрах виден Геральт с мечом, явно готовый к драке. Мелькают образы фэнтезийного Средневековья. Можно разглядеть фигуру, разговаривающую с ведьмаком, медальоны, руны Старшей Речи и девушку, похожую на Йеннифэр.

Премьера второго сезона The Witcher ожидается в конце 2021 года.

"Ведьмак" (The Witcher) - американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года на стриминг-сервисе Netflix.