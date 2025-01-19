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Мир

Звезда "Ведьмака" Генри Кавилл впервые стал папой

Генри Кавилл впервые стал папой, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2025 23:57 Фото: Instagram/henrycavill
У популярного британского актера, звезды сериала "Ведьмак" Генри Кавилла родился ребенок, артист впервые стал папой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, точная дата рождения ребенка, его пол и имя пока неизвестны. При этом британский портал выложил фотографии, на которых Кавилл и его возлюбленная Натали Вискузо гуляют с детской коляской в Австралии.

Генри и его 34-летняя подруга Натали объявили, что ждут своего первого ребенка еще в апреле 2024 года. Натали поделилась публикацией в своем Instagram, предвкушая "следующий этап жизни".

Британский актер известен по ролям в фильмах "Война богов: Бессмертные", "Средь бела дня", "Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л.", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости", "Лига справедливости Зака Снайдера", "Миссия Невыполнима: Последствия", в сериалах "Тюдоры" и "Ведьмак".

Ранее фигуристка Маргарита Дробязко впервые показала дочь, которую родила в 52 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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