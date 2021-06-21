На парламентских выборах в Армении лидирует Пашинян

В Армении прошли досрочные парламентские выборы. После подсчёта голосов с 80 из 2008 избирательных участков партия "Гражданский договор" Пашиняна набирает 58%, сообщает zakon.kz.

Всего, по данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 58,4%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 22, 1%, передает ТАСС.

В настоящее время продолжается подсчет голосов.

Выборы стали рекордными по числу участвующих политических сил — 25 партий и блоков.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, блокам - 7%. После распределения мандатов в высшем законодательном органе, согласно конституции, если ни одна из сил не наберет 54%, то у всех партий в соответствии с избирательным кодексом будет шесть дней на формирование коалиционного правительства. Если в парламенте так и не удастся образовать коалицию, включающую 54% депутатов, то через 28 дней с момента выборов назначается второй тур, в котором участвуют две политические силы, набравшие наибольшее число голосов на первом этапе.