Партии Пашиняна не хватило голосов на выборах для формирования правительства

Партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" не хватило на выборах 0,08% голосов для формирования правительства, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Армении после обработки всех 2008 участков, партия Пашиняна недобрала на внеочередных парламентских выборах 0,08%, чтобы единолично формировать правительство, получив 53,92%.

Читайте также: На парламентских выборах в Армении лидирует Пашинян

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%. Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (3,96%). Партия "Республика" набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%.

Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%.

Читайте также: Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении

20 июня в Армении прошли внеочередные выборы в парламент, в которых участвовали 25 партий и блоков.

По данным ЦИК Армении на 22.00 (по времени Нур-Султана) 20 июня, явка составила 49,4%.