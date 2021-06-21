До пяти лет колонии грозит виновникам инцидента в алматинском фонтане

В полиции Алматы рассказали, по какой статье расследуют дело об инциденте в алматинском фонтане, сообщает zakon.kz.

Данный факт расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по ст. 306 ч. 2 УК РК. пресс-служба ДП Алматы

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Осужденные по ст. 306 ч. 2 наказываются штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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20 июня из соцсетей стало известно, что двух девочек и женщину едва не убило током в фонтане на улице в Алматы. Инцидент произошел у здания Казахского государственного цирка.

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