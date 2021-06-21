Будут ли работодатели отчислять 5% в ЕНПФ – Минтруда

Информация о том, что Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало новые поправки в законодательство касательно введения обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5%, распространяемая рядом СМИ со ссылкой на экспертное мнение, не соответствует действительности, сообщает zakon.kz.

Нормы о введении ОПВР были приняты законом от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам пенсионного обеспечения". Введение обязательных пенсионных взносов работодателей планировалось осуществить с 1 января 2018 года. Однако, учитывая планирующееся внедрение обязательного социального медицинского страхования, сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год (закон от 20 июня 2017 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения"), - сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2019 году были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год (закон от 26 декабря 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения"). Также была создана рабочая группа по рассмотрению вопросов дальнейшего развития пенсионной системы в целом, в том числе и введения ОПВР. В рабочую группу вошли представители государственных органов, депутаты парламента и эксперты. Выработанные в рамках рабочей группы предложения были поддержаны главой государства, а часть из предложенных мер уже реализована как на законодательном уровне, так и в практическом применении.

С 2021 года гражданам предоставлена возможность целевого использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения, передачу в управление финансовым организациям. В соответствии с действующим законодательством работодатели будут перечислять ОПВР в пользу своих работников за счет собственных средств, начиная с 2023 года.

Это позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений казахстанцев при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам, а также реализовать право целевого использования части пенсионных накоплений всеми вкладчиками ЕНПФ. При этом нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне, в том числе за счет предусмотренных в рамках Налогового кодекса послаблений в части отнесения суммы, уплаченных ОПВР на вычет до налогообложения, - сообщили в ведомстве.