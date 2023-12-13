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Законодательство РК

Введение обязательных пенсионных взносов работодателей: что это даст казахстанцам

Введение обязательных пенсионных взносов работодателей: что это даст казахстанцам Фото: Zakon.kz
С 1 января 2024 года начнется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, как объяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой.

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтруда 13 декабря.

По данным ведомства, введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.

"Таким образом, учитывая мировую практику, за пенсионное обеспечение граждан будет применена солидарная ответственность с участием государства, работодателя и самого работника".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что расходы работодателя по уплате ОПВР, в соответствии с Налоговым кодексом РК, отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода.

"Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне", – добавили в пресс-службе ведомства.

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Ранее в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) напомнили, что с 1 января 2024 года станут обязательными пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Как работодатели будут их перечислять, можете узнать по ссылке.

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