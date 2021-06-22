Цой рассказал об индийском штамме коронавируса, выявленном в Нур-Султане

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что индийский штамм коронавируса обладает более высокой вероятностью госпитализации, в связи с этим поручил всем регионам быть готовыми, передает корреспондент zakon.kz.

По результатам проведенных ПЦР скрининг положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших КВИ в Нур-Султане, выявлена вероятность мутации, характерной для "дельта"-штамма или так называемого индийского штамма, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

По его словам, "дельта"-штамм коронавируса обладает высокой контагиозностью и на 60% заразнее обнаруженных штаммов, отличается более коротким инкубационным периодом до семи дней.

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Недавние исследования показали, что индийский штамм коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и летальных случаев. При этом, появились новые клинические симптомы, такие как сильные боли в суставах и животе, кишечные проявления, потеря слуха, - отметил Цой.

На сегодняшний день "дельта"-штамм или SARS-CoV-2 выявлен в 74 странах мира.

Учитывая имеющиеся данные по заразности, тяжести течения и клинике характерной для "индийского штамма", регионам необходимо обеспечить достаточный запас лекарственных средств, расходных материалов для ИВЛ-оборудования, средств индивидуальной защиты, резервного коечного фонда, а также готовность службы скорой помощи и мобильных бригад для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ, - поручил министр.

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Тамила Языкова, Нур-Султан