Девочка, впавшая в кому после посещения стоматолога, скончалась в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram мама девочки Анастасия Зеленая.

8 января мама девочки Анастасия Зеленая в Facebook рассказала, что ее двухлетняя дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане.

Как пишет женщина, 26 декабря 2019 года она со своей дочкой в возрасте 2,5 года обратилась в клинику "Доктор Бро", чтобы вылечить кариес. У ребенка сделали общий анализ крови и коагулограмму. И больше никаких анализов и проб не было.

Проверка стоматологической клиники выявила там ряд нарушений.