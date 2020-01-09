Кома после стоматологии. Ребенку был введен запрещенный препарат

Одно из нарушений — ребенку необоснованно проведена местная анестезия препаратом, который противопоказан для детей такого возраста.

Завершена проверка стоматологической клиники в столице, после посещения которой двухлетняя девочка впала в кому, и выявлен ряд нарушений, сообщила на брифинге заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК - главный государственный инспектор по контролю медуслуг - Лаура Ахметниязова, передает корреспондент zakon.kz.

- Вчера мы завершили проверку, составили акт, ознакомили руководство клиники. По результату выявили ряд нарушений. Основные из них - во время общей анестезии препаратом "Севофлуран" ребенку необоснованно проведена местная анестезия препаратом в нарушении инструкции препарата. Без учета противопоказаний к возрасту был введен местный анестетик. Данный препарат противопоказан детям до 4 лет, - сообщила Ахметниязова.

Также, по ее словам, в нарушении стандарта анестезиологической помощи врачом анестезиологом-реаниматолога осмотр ребенка был проведен всего лишь за 15 минут до начала общего наркоза. Тогда как утвержденный стандарт предусматривает осмотр ребенка перед плановым хирургическим вмешательством не позднее 24 часа до предполагаемой операции.

- Учитывая возраст и длительность оперативного вмешательства. Ребенок не был дообследован перед операцией. Не были произведены соответствующее обследование, как биохимического анализа и других параметров, глюкоза крови, а также не проведена ЭКГ, — добавила главный государственный инспектор по контролю медуслуг.

Отмечается, что по заключению комиссии ухудшение состояния пациентки наиболее вероятно связывают с развитием анафилактического шока на один из введенных препаратов.

- Это мепевастезин, метапекс, препарат для общего наркоза севоран и миорелаксант. Из них наибольшую вероятность в плане формирования аллергии представляет местный анестетик мепивастезин, который, как я ранее говорила, противопоказан детям до 4 лет. Более того в нарушение требований Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения у врача анестезиолога-реаниматолога, который оказывал помощь отсутствует обязательный допуск к клинической практики. Сертификат у него просрочен с октября 2019 года, — заключила Ахметниязова.

8 января мама девочки Анастасия Зеленая в Facebook рассказала, что ее двухлетняя дочь впала в кому после посещения стоматологической клиники в Нур-Султане. С просьбой о помощи женщина обратилась к общественности и лично к министру здравоохранения РК Елжану Биртанову.

Как пишет женщина, 26 декабря 2019 года она со своей дочкой в возрасте 2,5 года обратилась в клинику "Доктор Бро", чтобы вылечить кариес. У ребенка взяли общий анализ крови и коалогоамму. И больше никаких анализов и проб не было.

- Так как до этого мы вырывали зубик в ДГБ №2, врач стоматолог сказал, что пробу делать не надо. Я несколько раз спрашивала, что кроме Севарана будет вводиться ребенку, на что мне сказали что больше ничего, но в процессе когда все случилось выяснилось, что вводился Убестизин и Эсмирон. Произошло то, чего не должно было случиться, ребенок в коме 11 суток! – написала автор поста.

Уже через два часа после появления этого поста в соцсети на него на своей странице в facebook отреагировал министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов, написав, что ситуация находится на его личном контроле.

- Я держу ситуацию на контроле, разбираемся. К сожалению, состояние ребенка очень сложное, но вся медицинская помощь со стороны врачей оказывается и будет оказываться в полном объеме, – написал министр.

Также он дал поручение председателю Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК Людмиле Бюрабековой (Lyudmila Byurabekova) срочно разобраться в этой ситуации и проверить указанную в посте Анастасии Зеленой стоматологическую клинику.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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