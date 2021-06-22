Назван самый пожароопасный день недели

22 июня 2021, 15:35
Фото: pixabay.com

Спасатели провели анализ произошедших случаев пожаров и установили, что пятница является самым пожароопасным днем, сообщает zakon.kz.

Как правило, это связано с тем, что большинство населения заканчивает трудовые будни и устремляется на дачи и природу, допуская неосторожность при обращении с огнем. Те же, кто остался дома, тоже в списках нарушителей правил пожарной безопасности. Это, как правило, домохозяйки, оставившие без присмотра пищу на плите, включенными сразу несколько электроприборов в одну розетку, и, конечно же, злоупотребляющие спиртными напитками и одновременно курением, - сообщили в пресс-служба ДЧС ВКО.

Для стабилизации обстановки в выходные спасатели проводят профилактические рейды, в летний период это касается дачных массивов и лесной зоны, в отопительный период – жилого сектора.

В субботу и воскресенье люди продолжают проводить время на участках садоводческих обществ и дома, но пожаров становится на 2-3 случая меньше, чем в пятницу.

Значительную часть времени, а в будние дни недели большая часть суток уходит на подготовку к работе, следованию на работу и с работы, осуществлению своих рабочих обязанностей, то и пик роста числа пожаров приходится на пятницу и выходные дни недели, - сообщили в ведомстве.

Как избежать пожара

  • При наступлении выходных еще раз убедитесь, что в доме и на даче соблюдены все правила пожарной безопасности.
  • Уделите внимание проверке электропроводки, розеток. Проведите разъяснительную работу с детьми об опасности игр с огнем и спичками.
  • Заведите в квартире, доме или на даче огнетушитель. Не курите в постели и жилом помещении.
  • При пожаре сообщайте по номерам 101 или 112.

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