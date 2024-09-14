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Названы самые пожароопасные способы зарядки гаджетов

телефон, смартфон, гаджеты, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 12:31 Фото: pixabay
Специалист предостерег владельцев смартфонов и прочих гаджетов от неправильного использования зарядного устройства. Оказывается, это частая причина пожаров и прочих неприятностей, которые могут случиться с техникой, сообщает Zakon.kz.

В беседе с News.Ru проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Российского университета просвещения Виталий Савченко заявил, что зарядка гаджетов под подушкой чревата возгоранием.

"В это время ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к перегреву устройства. При серьезном перегреве аккумулятор может воспламениться. Материалы подушки также легко воспламеняются, что еще больше увеличивает риск пожара", – подчеркнул специалист.

По его словам, зарядка гаджета при низких температурах замедляет химические процессы в аккумуляторе, что ведет к снижению емкости и производительности. Внутри корпуса может образоваться конденсат при переносе устройства с холода в теплое помещение. Это может спровоцировать короткое замыкание.

"Во время грозы зарядка гаджета также сопровождается рисками. Молнии могут вызывать скачки напряжения в электросети, что способно повредить зарядное устройство и сам смартфон. В случае удара молнии в линию электропередачи возможны пробой изоляции и поражение электрическим током пользователя", – предупредил эксперт.

Он добавил, что не стоит оставлять смартфон на зарядке без внимания, особенно на легковоспламеняющихся поверхностях.

"Следует использовать оригинальное зарядное устройство от производителя и заряжать гаджет на твердой горизонтальной поверхности", – посоветовал Савченко.

Ранее эксперты объяснили, как продлить жизнь любимому гаджету. Оказывается, нужно избегать быстрой зарядки и не использовать устройство в то время, когда оно включено в сеть. Также не следует дожидаться, пока телефон или планшет полностью разрядятся, как и не стоит полностью их заряжать.

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