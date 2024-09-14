Названы самые пожароопасные способы зарядки гаджетов
В беседе с News.Ru проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Российского университета просвещения Виталий Савченко заявил, что зарядка гаджетов под подушкой чревата возгоранием.
"В это время ухудшается циркуляция воздуха, что приводит к перегреву устройства. При серьезном перегреве аккумулятор может воспламениться. Материалы подушки также легко воспламеняются, что еще больше увеличивает риск пожара", – подчеркнул специалист.
По его словам, зарядка гаджета при низких температурах замедляет химические процессы в аккумуляторе, что ведет к снижению емкости и производительности. Внутри корпуса может образоваться конденсат при переносе устройства с холода в теплое помещение. Это может спровоцировать короткое замыкание.
"Во время грозы зарядка гаджета также сопровождается рисками. Молнии могут вызывать скачки напряжения в электросети, что способно повредить зарядное устройство и сам смартфон. В случае удара молнии в линию электропередачи возможны пробой изоляции и поражение электрическим током пользователя", – предупредил эксперт.
Он добавил, что не стоит оставлять смартфон на зарядке без внимания, особенно на легковоспламеняющихся поверхностях.
"Следует использовать оригинальное зарядное устройство от производителя и заряжать гаджет на твердой горизонтальной поверхности", – посоветовал Савченко.
Ранее эксперты объяснили, как продлить жизнь любимому гаджету. Оказывается, нужно избегать быстрой зарядки и не использовать устройство в то время, когда оно включено в сеть. Также не следует дожидаться, пока телефон или планшет полностью разрядятся, как и не стоит полностью их заряжать.