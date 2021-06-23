Стрельба в Павлодарской прокуратуре – уволены два сотрудника

Павлодарская облпрокуратура сообщила об итогах служебного расследования по факту стрельбы в здании прокуратуры Железинского района, передает zakon.kz.

Экспертиза не подтвердила версию о том, что прокуроры выпивали на рабочем месте, передает Первый канал "Евразия".

Однако дисциплинарная комиссия ведомства решила все же уволить прокурора Железинского района и его помощника по отрицательным мотивам. В мае этого года 29-летний старший следователь Рахим Унбаев был госпитализирован из здания надзорного органа с огнестрельным ранением в правое плечо. По предварительной версии, полицейский выстрелил в себя сам. А родные офицера тогда заявили о давлении, которое оказывал на следователя прокурор района Шугаев и его помощник Айтжанов.

Ранее сообщалось, что материалы досудебного следствия, открытого по статье "Доведение до самоубийства", переданы в Антикоррупционную службу Павлодарской области.

24 мая в Казнете появилась рассылка, что старший следователь Железинского района Павлодарской области покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя из табельного оружия.

В полиции тогда опровергли информацию о гибели полицейского и заверили, что его здоровью ничего не угрожает.